В Новороссийске полицейские посетили центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями

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В преддверии Нового года стражи порядка поздравили воспитанников центра реабилитации с зимними праздниками и подарили подарки.

В преддверии Нового года новороссийские полицейские поздравили воспитанников центра реабилитации с зимними праздниками.

Заместитель начальника Управления МВД России по городу Новороссийску Сергей Харченко, а также руководители и сотрудники полицейских подразделений с большим удовольствием приняли участи в детском мероприятии и оценили с каким усердием ребята подготовились к долгожданному празднику.

После традиционных детских забав и игр, хороводов и веселых конкурсов воспитанники разыграли для гостей сценку о лесных жителях, которые также, как и городские ребята ждут в гости сказочных персонажей – Деда Мороза и Снегурочку.

В завершении мероприятия правоохранители вручили ребятам новогодние подарки, поблагодарили за хорошее настроение и поздравили руководителя детского учреждения и педагогический коллектив с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.

Директор центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями Татьяна Романова, являясь членом Общественного совета при Управлении рассказала, что новороссийские полицейские взяли шефство над воспитанниками детского учреждения более 20 лет назад. Стражи порядка принимают активное участие в решении вопросов благоустройства, приобретения развивающих игр, организации поездок для ребят и всегда являются желанными гостями на детских мероприятиях.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску