7528 год по славянскому календарю

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Ушел 2019 год и календарь становится всё тоньше. Всю свою жизнь люди ведут отчёт времени: по Солнцу, Луне, звёздам.

История календарей за время существования человечества насчитывает их великое множество, от самых древних календарей Майя и Шумеров до современного Григорианского, как самого молодого. По нему, пришедшему на смену в 1582 году Юлианскому (Византийскому) живёт сейчас вся планета (исключение Эфиопия и Таиланд). Переход на новый календарь шёл постепенно и закончился только в 1928 году.

Россия перешла на Григорианский календарь только после Октябрьской революции 1917 года, 1 февраля 1918 года. И живём мы по нему по сей день.

Вот они самые популярные и самые древние календари:

А ещё существует один из самых древних календарей зороастрийский, связанный с ритмами природы, с положением Солнца в знаке Овна, цикл его равен 32 годам. Зороастризм - древняя практически вымершая религия, распространённая в Индокитае, последователи которой встречаются и у нас. И там каждому году соответствует своё животное, насекомое или птица.

Кто-то чтит Древние Ведические календари.

Восточные календари, в частности Японский и особенно Китайский со своим 12 летним циклом, всем знакомыми и прижившимися у нас символами, которые каждый год мы с радостью встречаем и впускаем в свой дом раньше самих китайцев.

Китайский календарь впервые появился в СССР только с конца 70-х годов, а в 90-ых годах ворвался в массы из-за пропаганды его СМИ и вместе с китайскими товарами, заполонившими наши прилавки. Вместо рухнувшей государственной идеологии нужно было заполнить вакуум. Символы восточного календаря пусть и полу-шутя, но задают нашим людям настрой на новый год, вносят в жизнь суету и суматоху, праздничную шумиху и стремление угодить наступающему символу-зверю. Китайский гороскоп стал частью обезличивающей массовой российской культуры, что не есть совсем хорошо.

С чего же ради, мы празднуем в очередной раз наступление Нового года в ночь на 1 января, понимая при этом, что год по восточному лунному календарю сменится лишь в феврале, но при этом сколько бы об этом ни говорили, китайские символы обосновались в головах людей прочно.

Да всё просто: своего календаря не сохранили и теперь неважно какому идолу поклоняться, лишь бы больше веселья, интриги, мистики.... Людям скучно, нет забав, а так хочется...

А самыми древними календарями являются Славянские календари. Подробно мы и поговорим о них.

Старославянские календари

А когда-то Русь Великая до известного указа Петра I жила по своему, отличному от Европы летоисчислению. Славянскй календарь самый древний из всех известных, насчитывает более 7,5 тысяч лет, в то время как Восточный только 4,7 тысячи лет. Год славяне называли "Лето" (отсюда летописи) и смена его приходилась на День весеннего равноденствия - 1 кветеня, иначе 21 марта. В этот же день праздновали наши предки Комоедицу. И заканчивался год (лето) 15/16 марта перед святками. А дальше шёл период МежВременья непозннаное и неподдающееся логике время.

Цикл в старославянском календаре имеет период 16 лет, в отличие от китайского 12-ти годичного. Каждое 16-е лето (год) называлось Великим. Каждому лету соответствует свой магический символ или тотем, наделённый характером определённого зверя. Календарь имел следующую структуру:

Час - 90 минут

Сутки = 16 часов

Неделя = 9 дней

Месяц = 40\ 41 день

Лето(год) = 9 месяцев

У славян были свои языческие боги. Вся жизнь их была неразрывно связанная с природой и верой в своих богов, и символы, у которых они искали защиты и милости. В этом отражалось тесное единение человека и природы.

Этот календарь начали вести наши предки 7528 лет тому назад в ознаменование победы над Аримией (древним Китаем). После тяжёлой, длительной и кровопролитной войны Китай был разбит, и в Звёздном Храме был заключён Мирный Договор. От этого события и пошло новое летоисчисление, названное от Сотворения Мира в Звёздном Храме или сокращённо от С.М.З.Х. Были ещё более древние календари.

Но этот старославянский календарь не единственный у наших предков. Не менее популярным является Славяно-Арийский календарь (иначе Коляда-Дар, Круголет числобога, Даарийский круголет числобога) которым до сих пользуются правоСлавные славяне (не путать с христианами) староверы-инглинги и Ирландский Орден Друидов. В основе его нет движения вокруг планет, Солнца или Луны, а лежат законы Творца.

Календарь представляет довольно сложную 16-тиричная система деления на «хоромы», «чертоги», «залы», которую применить к жизни современному человеку далеко не просто. И этот календарь имеет много погрешностей из-за неучёта поправок на вращение земли вокруг Солнца. Но данным календарём пользуются люди по сей день, то есть ведут по нему отчёт времени. Более подробно смотрите по ссылке.

Однако, к большому сожалению, подлинного исторического подтверждения ни один из календарей не имеет. Их передавали из поколения в поколение, из рода в род предки, зачастую устно. Скудные сведения собранные по крупицам порой путаны, и даже весьма противоречивы. Думаю, нет нужды объяснять почему так произошло. Всем известно, что целый пласт истории Руси до её Крещения предан забвению без сохранения каких-либо исторических источников и артефактов.

И не всё же, несмотря на то, что не сохранилось чёткого документального подтверждения данных старославянских календарей, это не повод их отвергать. Многие сказания, обычаи, этнический фольклор, заговоры (славянские молитвы) дошло до нас и мы не сомневаемся в их истинности. Так зачем нам сомневаться по поводу истинности тотемов-символов старославянских календарей.

Как и когда встречали Новый год на Руси

Как уже сказала, Новый год у славян приходился на 20-21 марта — День весеннего равноденствия. С 1492 года народы Руси стали праздновать его в сентябре, сначала 21 сентября, потом 1 сентября. Петр I своим законом, разом перескочив с сентября 7208 года на 1 января (генваря) 1700 года, ввёл новое летоисчисление по Юлианскому календарю. Таким образом, как минимум, на 5508 лет наша народность помолодела. Эту же цифру применяют, если хотят совершить переход от современного календаря к старославянскому.

"Лето", что подразумевалось под циклическим годом было заменено на "год" от слова God - бог, потому что именно 1 января на 7-ой день после Рождества (24 декабря) было произведено обрезание Богу - Иисусу Христу. Так сказать приурочили). А слово "лето" стало применяться исключительно ко времени года.

И с тех самых пор мы встречаем Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января вместе со всей планетой. Что и сделаем в очередной раз, встретив 2020 Новый год или 7528 лето на старославянскому календарю с тотемом Прядущий мигрирь (паук).

Источник: https://maluta-blog.ru/interesnye-fakty/istorija-kalendarja