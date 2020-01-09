Год Паука: Новый 2020 Год — Новое Лето по старославянскому календарю

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Новый 2020 год (по Григорианскому календарю) уж близок. А за ним и славянское лето 7528( так древние называли год) по Старославянскому календарю, символ которого Прядущий мизгирь(паука).

Кто ещё не знаком с тотемами, можно по году рождения определить ваш символ:

Мизгирь (у северо-восточный славян паук, муховор, земляной паук, злой паук, тарантул) и сюда же причисляли древние паука, известного и сегодня каждой хозяйке по кружевной паутине под люстрой или осенним нитяным разводам, хорошо видимым на солнце в разгар бабьего лета. Не стоит бояться пауков, мизгирь и сам нас боится и не нападает первым. Это всего лишь паучок не понятно почему наделённый мифическими ядовитыми свойствами.

Славянское лето 7528 и его тотем Прядущий Мизгирь

Каков он Прядущий мизгирь? Прежде всего, это Творец! При чём уникальный, только взгляните на это тончайшее чудо геометрии.

Как же точно выверена его паутинная сеть, логично, без линеек и программ! Не чудо ли?!

В славянской мифологии мизгирю отводится связующая роль былых и грядущих поколений, хранителя семейных традиций. Вот поэтому в новом 2020 году на первом плане сам человек и его семья, а потом уже великое и общее (работа, родина…).

Паук точно знает свои цели и задачи, при этом его творческий потенциал безграничен. Ловкий интеллектуал, хитёр и коварен, жертва сама попадает в его удачно расставленные сети. За эти качества и ценят паука его окружение в коллективе, близкие в семье. Он хороший руководитель и отличный семьянин, но не диктатор, всё в нем основано на «внутреннем стержне» и высокой гармонии, влекущей людей.

Пауки целеустремлённы и чувствительны, всегда ищут единомышленников и тянутся к ним, не переносят одиночества.

Не стоит бороться с мизгирями дома, тем более убивать, лучше вымести их на улицу. Но только не в наступающем году! Тотем будет оберегать вас все 366 дней наступающего високосного Лета. Так что пусть отличный санитар живёт с вами, где-нибудь, прячась в тёмном углу. Ведь известно, паук отвечает за истребление всякой нечисти в доме (мухи, комары, моль, муравьи). Паук — залог чистоты дома у древних славян!

Кроме того древние верили, что его паутина задерживает не только мух, но и зло, беды и несчастья, а все хорошее проходит через неё, попадая в дом.

И ещё бытовало поверье: убить паука – это к несчастью, разорению или пожару. На паука гадали, если спустится по своей паутинке вниз – вести или письмо плохое, если побежал вверх — жди добрых сообщений.

Все, кто родился в годы 1908, 1921, 1956, 1972, 1988, 2004 — Прядущие Мизгири. Среди рождённых под этим знаком немало творческих людей: писателей, поэтов, музыкантов, общественных деятелей.

Источник: https://ozagovorah.ru/dom-i-semya/2020-po-slavyanskomu-kalendarju.html