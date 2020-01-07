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Ну вот и пришел Новый 2020 год — високосный. Он будет длиннее обычного на один день за счёт 29 февраля и его принято считать энергетически тяжелым для жизни. Чтобы год не принёс в нашу жизнь проблем, можно заранее задобрить его. Молитва на високосный год поможет вам в защите от бед и неприятностей.

Читают молитвы в последнюю ночь високосного года, то есть с 31-го на 1-ое, до боя курантов, чтобы всё плохое осталось в старом году и его не перетащить в новый год.

Минут за пять-десять до боя курантов. Если нет возможности, прочтите раньше. А в момент приближения Нового года прочитайте ещё про себя мысленно. Молитва на високосный год простая, доступна для запоминания. Зажгите обязательно свечу:

Едет конный, едет пеший, а мне год успешный. Облачу себя в свят-одежду, святым крестом крещусь, со старым годом прощусь, с високосным встречаюсь, в свят-одежду облачаюсь. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

А следующую молитву на високосный год уходящий, читать при аналогичных условиях:

Ангелы годовые, ангелы святые, словам своим не дайте, делом своим не пускайте из високосного уходящего в новый год приходящего. Не пускайте к рабам (имена членов семьи) ни чёрных дней, ни злобных людей, ни слёзы горючей, ни хвори болючей. 12 ангелов, встаньте на защиту (имена). Слово крепко, к году лепко. Амини Аминь. Аминь.

Можно ещё вот такими словами заговорить себя на удачу:

“Пусть злое минует, Плохое не изобилует. Беды приходящие – Мимо проходящие. Добро пусть нарастает, а удача сопровождает”.

Есть много примет чего нельзя делать в високосный год. Например менять жильё работу. Так вот знайте, это всё это работает индивидуально, у кого- то наоборот этот год может быть самым удачным. Например у меня прошлый 2016 был один из самых удачных за последние 20 лет. И я удачно переезжала именно в високосный год. Можно и в брак вступать и детей рожать, главное, быть уверенным, что так надо Господу. И верить во всё хорошее и себя.

Источник: https://ozagovorah.ru/dom-i-semya/molitva-na-visokosnyj-god.html