Назначение и выбор датчика уровня жидкости
Управление производственными процессами предполагает частую проверку уровня жидкостей, находящихся в ёмкостях и магистралях. Для чего используются устройства, функционирующие на разных принципах. Ультразвуковой уровнемер предполагает контроль уровня жидкости в любых условиях.
Преимущества использования уровнемеров следующие:
Выполнение измерений без взаимодействия с жидкостью, поэтому устройства могут работать даже с агрессивными веществами;
Возможность выполнения измерений без проникновения внутрь сосуда, так как датчик размещается снаружи;
Доступная стоимость по сравнению с другими вариантами сенсоров. Достигается это благодаря простоте конструкции и использовании доступных комплектующих;
Точность замеров не зависит от состава и свойств жидкости, так как отражение луча происходит от границ вещества;
Компактные размеры;
Сенсор может использоваться для получения сведений о состоянии жидкости и сосуда.
Как выбрать нужный датчик?
Выбирая уровнемер нужно учитывать следующее:
- свойства исследуемой жидкости;
- материал изготовления резервуара;
- специфику обработки данных;
- наличие дисплея для вывода информации и изменения настроек;
- наличие документации на прибор;
- влияние скачков температуры и прочих факторов на результаты измерения;
- материал изготовления устройства;
В качестве основного плюса ультразвуковых приборов выступает точность измерения, не зависящая от основных свойств жидкости. Прибор нормально работает с водной средой, кислотами, нефтью и другими веществами. В следующих случаях их не используют:
- При измерении уровня кипящих жидкостей. Ведь возникающие при кипении пузырьки провоцируют искажение результатов;
- При контроле веществ, требующих перемешивания.
Резервуар для установки акустического сенсора не должен оказывать влияния на точность замеров. Если в силу определённых обстоятельств внутри сосуда нельзя установить датчик, применяется методика отражения звука от стенок. Если используется ёмкость из стали, стекла или пластика, возможны неточности в показаниях. Так как данные материалы прекрасно отражают ультразвуковые волны.
Евгений Счастливый