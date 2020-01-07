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Назначение и выбор датчика уровня жидкости

Управление производственными процессами предполагает частую проверку уровня жидкостей, находящихся в ёмкостях и магистралях. Для чего используются устройства, функционирующие на разных принципах. Ультразвуковой уровнемер предполагает контроль уровня жидкости в любых условиях.

Преимущества использования уровнемеров следующие:

Выполнение измерений без взаимодействия с жидкостью, поэтому устройства могут работать даже с агрессивными веществами;

Возможность выполнения измерений без проникновения внутрь сосуда, так как датчик размещается снаружи;

Доступная стоимость по сравнению с другими вариантами сенсоров. Достигается это благодаря простоте конструкции и использовании доступных комплектующих;

Точность замеров не зависит от состава и свойств жидкости, так как отражение луча происходит от границ вещества;

Компактные размеры;

Сенсор может использоваться для получения сведений о состоянии жидкости и сосуда.

Как выбрать нужный датчик?

Выбирая уровнемер нужно учитывать следующее:

  • свойства исследуемой жидкости;
  • материал изготовления резервуара;
  • специфику обработки данных;
  • наличие дисплея для вывода информации и изменения настроек;
  • наличие документации на прибор;
  • влияние скачков температуры и прочих факторов на результаты измерения;
  • материал изготовления устройства;

В качестве основного плюса ультразвуковых приборов выступает точность измерения, не зависящая от основных свойств жидкости. Прибор нормально работает с водной средой, кислотами, нефтью и другими веществами. В следующих случаях их не используют:

  • При измерении уровня кипящих жидкостей. Ведь возникающие при кипении пузырьки провоцируют искажение результатов;
  • При контроле веществ, требующих перемешивания.

Резервуар для установки акустического сенсора не должен оказывать влияния на точность замеров. Если в силу определённых обстоятельств внутри сосуда нельзя установить датчик, применяется методика отражения звука от стенок. Если используется ёмкость из стали, стекла или пластика, возможны неточности в показаниях. Так как данные материалы прекрасно отражают ультразвуковые волны.

Евгений Счастливый

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Категория: Новости / Общество

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