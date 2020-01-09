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"Турецкий поток" меняет ситуацию с поставками газа в Европу

На Украине оценили последствия запуска "Турецкого потока". В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. 

Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, открытие газопровода приведет к снижению транзита голубого топлива через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров.

Транзит газа через Украину в балканском направлении "с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину", – написал Макогон в Facebook.

В эфире радио Sputnik заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков прокомментировал ситуацию.

"К нитке "Турецкого потока" для Южной Европы подключены такие страны как Сербия, Болгария, то есть страны достаточно небольшие. Основной объем украинского транзита потребляется в Северной и Центральной Европе. И, как известно, на этот год запланирован объем существенный – 65 млрд кубометров газа. В последующие годы он снизится. Влияние "Турецкого потока", конечно, будет чувствоваться: 15 млрд кубометров – это существенно. Если нитка, которая идет в Южную Европу, будет полностью загружена, то это будет достаточно ощутимо для Украины – если учесть, что в будущих годах транзит сократится еще на 15 млрд кубометров. И это, конечно, уже заметное изменение", – сказал Юрий Рыков.

В среду, 8 января, в Стамбуле лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли "Турецкий поток" – один из крупнейших совместных российско-турецких энергетических проектов последнего времени. Он состоит из двух ниток, мощность каждой из которых составляет 15,75 млрд кубометров. Первая рассчитана на снабжение российским газом потребителей в Турции, вторая – для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Общество

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