/Общество/

В Новороссийске будет ветер

Прогноз погоды представлен Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 16 января 2020 года.

По Краснодарскому краю: без осадков. Ночью и утром местами туман, слабые гололедно-изморозевые явления. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, местами порывы до 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-4°, в юго-восточных предгорьях местами до -5…-7°; днем +2…+7°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 9-14 м/с, в районе Новороссийска 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1°; днем +6…+11°.

По Краснодару: без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +3…+5°.

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Категория: Новости / Общество

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