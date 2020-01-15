Места крещенских омовений муниципалитета будут безопасны

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До празднования Крещения Господне остаются считанные дни. Чтобы жители и гости курорта смогли совершить омовение в безопасных условиях, специалисты аварийно-спасательной службы города в преддверии православного праздника проводят большую работу.

Все места, где будут организованы массовые купания граждан, обследуют на протяжении недели. Сегодня утром водолазы проверили морское дно на Центральном пляже Геленджика. Сотрудники аварийно-спасательной службы города совершают десятки погружений, очищая дно, глубиной до 2 метров, от неприятных подводных находок: стекла, острых камней, веток и прочего мусора. Уже обследована большая часть мест купаний курорта, а завтра специалисты планируют завершить все работы.

В ночь с 18 на 19 января на местах крещенских омовений будут дежурить спасатели, медицинские работники, представители правоохранительных органов и казачества. Уважаемые жители и гости Геленджика воздержитесь от купания в необорудованных местах - это может быть опасно для жизни!

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик