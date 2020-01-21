В новом составе Правительства не будет Виталия Мутко

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Напомним, что Виталий Мутко (на фото) занял пост вице-премьера по инфраструктуре с мая 2018 года. В Правительстве РФ он курировал вопросы строительства и регионального развития, а также вопросы социально-экономического сотрудничества с республиками Абхазия и Южная Осетия.

За время курирования Мутко темы строительства в России прошла реформа долевого строительства. Застройщики после 1 июля 2019 года могут получить деньги дольщиков только после окончания строительства. Однако большинство проектов, которые начаты раньше этой даты, продолжают строиться по классической схеме долевого строительства.

Кроме того, Мутко отвечал за реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», по которому к 2024 году в России должно строиться 120 млн кв. м жилья ежегодно. Итоговые показатели по вводу жилья за 2019 год будут отставать от плана. Согласно нацпроекту в России за 2019 год должно было быть построено 88 млн кв. м жилья, но ввод, скорее всего, составит около 80 млн кв. м. Мутко предлагал президенту Владимиру Путину скорректировать показатели нацпроекта на 2019–2021 годы, снизив их до 75,7 млн кв. м, но эти изменения не были утверждены.

Источник: https://erzrf.ru/news/rbk-v-novom-sostave-pravitelstva-ne-budet-vitaliya-mutko?noCache=true&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=224838985