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Владимир Синяговский вручил партийные билеты новым членам Партии «Единая Россия»

В рамках региональной недели Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский в Новороссийском местном отделении Партии «Единая Россия» вручил партийные билеты новым членам Партии.

Обращаясь к одному новому члену партии Темченко Екатерине, депутат не только поздравил со вступлением в ряды партии, но и нацелил на большую, серьезную работу.

«Уверен, каждый станет частью очень мощной общественной и политической силы — партии «Единая Россия», при участии которой принимаются законы, определяются цели и задачи работы целых политических институтов. А самое главное, что наша партия – это партия людей, которые работают каждый день. И каждый на своём месте развивает свой город, родной край и всю нашу большую страну. Поздравляю вас со вступлением в партию. Будем работать, и у нас вместе всё получится!» – подытожил парламентарий.

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Категория: Новости / Общество

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