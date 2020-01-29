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Владимир Синяговский встретился с председателем Думы Геленджика

В рамках рабочего визита в муниципалитет, депутат Госдумы Владимир Синяговский встретился с председателем местной Думы Михаилом Димитриевым. Обсудили результаты работы местной Думы и планах.

Владимир Синягвский отметил положительные новшества, связанные с решением проблемных вопросов депутатами на местах. Это стало возможным, в том числе, благодаря появлению у них бюджета и приоритетным правом использования его на нужды округа.

Одной из тем стало обсуждение подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и о мероприятиях, проходящих в городе в рамках Года Памяти и Славы. Михаил Димитриев сообщил, что в муниципалитете уже прошло открытие года военно-патриотической работы, проведена акция для ветеранов «Елочка Победы», успешно прошла всероссийская акция «Блокадный хлеб» и ряд других.

Планируется к открытию «Памятник Куниковцам», на протяжении всего года проходят и будут проходить патриотические мероприятия, как общегородского масштаба, так и местного значения, так в школах проходят уроки мужества, встречи с ветеранами, разрабатываются новые проекты. Например, в школе №6 имени Евдокии Бершанской, школьники с родителями и педагогами разработали и успешно реализуют проект «Дорогами военных лет от Новороссийска до Геленджика».

Ребята делают макеты знаковых объектов, сражений, событий и презентуют это в формате выставки. Владимир Синяговский побывал на такой презентации и был приятино удивлен: «Очень хороший проект, его надо внедрять и в других школах, поднимать на новый уровень. Его реализация – это память о наших отцах, дедах, прадедах, которые совершали бессмертные подвиги каждый день, добывая Великую Победу и Мир для нас».

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Категория: Новости / Общество

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