Владимир Синяговский: Главное богатство нашего края – его многонациональная история

/Общество/

В ходе региональной недели депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский посетил Геленджик, где принял участие в торжествах посвящённых году 2500-летия Боспорского царства.

Вместе с председателем городской Думы Геленджика Михаилом Димитриевым и председателем геленджикского общества греков Афлатоном Солаховым российский парламентарий посетил Греческий культурный Центр, где ознакомился с новым туристическим маршрутом «Золотое кольцо Боспорского царства».

В сентябре 2018 года в Москве было заключено соглашение о реализации совместного проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

Его подписали главы профильных министерств и ведомств Краснодарского края, Республики Крым, города Севастополя, Ростовской области, а также Русского географического общества.

Это межрегиональный туристский маршрут, проходящий по городам Краснодарского края, Крымского полуострова и Ростовской области. В маршрут вошли десять городов: Геленджик, Новороссийск, Анапа, Тамань, Керчь, Феодосия, Евпатория, Симферополь, Севастополь, Азов.

«Главное богатство нашего края – его многонациональная история,» — сказал в своём приветственном слове Владимир Синяговский. – «Со времён античности и до наших дней на этой благодатной земле живёт талантливый трудолюбивый народ, который не смотря на различные национальные, культурные, религиозные традиции, всегда умел ценить братское гостеприимство и поддержку. Любить и защищать свой дои и свою великую Родину Россию! Я уверен, что так будет всегда!»

Источник: http://gosnovosti.com/2020/01/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81/