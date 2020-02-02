Взаимодействие с общественниками - приоритет в работе депутата

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Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский в ходе региональной недели провел встречу с руководителем общественной организации "Белая Русь" Иваном Сотником.

Общественная организация "Белая Русь" действует на территории муниципального образования Горячий ключ и объединяет белорусов, проживающих здесь. Активом проводится большая работа по организации совместного досуга, оказанию помощи соотечественникам, которые нуждаются в поддержке.

На встречи обсудили вопросы взаимодействие общественников, депутатов всех уровней и служб администрации города по обращениям граждан. А самое главное, как довести до решения каждую поднятую проблему жителей. Во встречи принял участие председатель городского совета депутатов Горячего ключа Александр Коробка.