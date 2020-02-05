В Новороссийске прошла традиционная Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка-2020»

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3 февраля в Новороссийске состоялась традиционная Всероссийская военно-патриотическая акция «Бескозырка». В общей сложности более 57 тысяч человек на территории мемориального комплекса «Малая Земля» и в Южной Озереевке почтили память участников героического десанта.

Торжественные мероприятия традиционно начались на площади Героев. Факелы, зажженные от Вечного огня на площади Героев, под звуки военного оркестра на бронетранспортерах, в сопровождении многотысячных участников акции направились на Малую Землю и в село Южная Озереевка, где в 1943 году происходили высадки десанта и велись ожесточенные бои.

Встать в ряды этого шествия смог каждый желающий почтить память участников героических десантов.

По традиции, те, кто по каким-то причинам не может принять участие в шествии, могут почтить память павших советских воинов участием в акции «Свеча в окне»: зажечь свечи и поставить их на подоконниках в своих домах. Вечером 3 февраля ежегодно тысячи огоньков в окнах Новороссийска – как маленькие скорбные маячки памяти по погибшим героям, ценой своих жизней освобождавших Новороссийск, страну, Европу от фашистской чумы.

Участники акции «Бескозырка» на Малой земле становятся свидетелями грандиозной исторической реконструкции решающего эпизода боя в ночь на 4 февраля 1943 года.

В финальной части акции, невзирая на волны и ледяную воду, проходит обязательный ритуал – матрос опускает в море венок с бескозыркой, которая стала главным символом героизма и отваги защитников Малой земли.

Такая же бескозырка опускается на морские волны в Южной Озереевке – в память о трагических событиях февральской десантной операции.

Приветствуя собравшихся у мемориального комплекса, глава города Игорь Дяченко сказал:

- Кровью советских воинов пропитана каждая пядь священной Малой Земли.

Благодарные потомки в память о тех событиях с 1968 года проводят здесь патриотическую акцию «Бескозырка», сохраняют и приумножают ее традиции. Более полувека каждый год Новороссийск зажигает огни памяти, новые поколения приходят на Малую Землю, чтобы преклониться перед героизмом десантников-малоземельцев. Уже сильно поредели ряды ветеранов, практически не осталось участников тех далеких событий. Но я уверен, сегодня они с нами в одном строю. И я от всего сердца говорю им всем: низкий Вам поклон! Новороссийск чтит и помнит героические подвиги защитников Малой Земли. Так было, так есть и так будет!

Также, выступая перед участниками патриотической акции, в своих приветственных речах слова благодарности героическим поколениям адресовали руководитель департамента внутренней политики Игорь Чагаев, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Сергей Алтухов, председатель краевого совета ветеранов, Герой России Евгений Шендрик.

Несмотря на штормовой ветер и проливной дождь, все участники акции в едином патриотическом порыве, плечо к плечу почтили память героев-десантников.

… и на волны Черного моря в очередной раз опустилась бескозырка, отмерив 77-ю годовщину со дня бессмертного подвига куниковцев.

Новороссийск, ночь с 3 на 4 февраля 1943 года.

О событиях, происходивших здесь, знает каждый новороссиец.

Во время наступательной операции под кодовым названием «Море» основные силы десанта должны были высадиться на берег в районе Южной Озереевки, отряду под командованием Цезаря Куникова отводилась роль отвлекающего десанта.

Операция в Южной Озереевке потерпела поражение. Отвлекающий десантный отряд из 250 добровольцев-куниковцев под шквалом вражеского огня и ледяными порывами норд-оста успешно высадился в Цемесской бухте. Несмотря на то, что побережье было занято врагом и хорошо укреплено, советским морякам с минимальными потерями удалось выбить фашистских захватчиков из опорного пункта и прочно закрепиться на отвоеванном плацдарме. Этот участок суши длиной всего несколько километров, где каждая пядь полита кровью советских солдат, они назвали Малой землей. Советские бойцы героически удерживали позиции на протяжении 225 дней. До полного освобождения города от фашистских захватчиков в сентябре 1943 года.

В память об одной из самых драматичных страниц в истории Великой Отечественной войны в Новороссийске сегодня прошла традиционная Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка», посвященная 77-й годовщине высадки героического десанта на Малую землю.

Эта акция памяти является одной самых масштабных в России. Начало ей положила новороссийская молодежь, юные комсомольцы, участники патриотического движения «Шхуна ровесников». В далеком 1968 году всего 28 человек – участники этого движения в сопровождении ветеранов – прошли с самодельными факелами от площади Героев до Малой земли, чтобы почтить подвиг героев. Сегодня в акции участвуют более пятидесяти семи тысяч человек.

Новороссийск помнит всех, кто в боях за него сражался, чтоб город стоял на века!

Источник: пресс-служба администрации