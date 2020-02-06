Вице-премьер правительства Медведева Алексей Гордеев перейдет на работу в Госдуму. Он станет вице-спикером

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Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, который курировал в правительстве Дмитрия Медведева сельское хозяйство, станет вице-спикером Госдумы.

Об этом корреспонденту «Медузы» рассказали два близких к нему человека, информацию подтвердил собеседник в нижней палате парламента.

Сейчас у председателя Думы два первых заместителя (единоросс Александр Жуков и коммунист Иван Мельников) и шесть обычных (четыре единоросса и представители ЛДПР и «Справедливой России»). Алексей Гордеев имеет право стать депутатом, так как он возглавлял региональную группу №?24 списка «Единой России» на выборах в Госдуму 2016 года, когда работал губернатором Воронежской области. После выборов Гордеев отказался от мандата, и теперь для того, чтобы он получил его обратно, один из избранных по списку единороссов депутатов должен сложить полномочия.

В случае перехода Гордеева в Госдуму это будет четвертое место работы для него за три года. В 2017 году он покинул пост воронежского губернатора и стал полпредом президента в Центральном федеральном округе, в 2018 году был назначен вице-премьером. Воронежскую область он возглавил в 2009 году, а того девять лет руководил Минсельхозом РФ. Переход вице-премьера в руководство Госдумы в России случается не впервые: в 2016 году первым вице-спикером стал Александр Жуков, работавший зампредом правительства с 2000 по 2011 годы.

По словам источников «Медузы», Госдума не единственный, но самый вероятный вариант трудоустройства Алексея Гордеева. Сам он считал желательным назначение на пост помощника президента (эту должность получили бывшие члены правительства Дмитрия Медведева — бывший министр культуры Владимир Мединский и бывший министр экономики Максим Орешкин), однако эту возможность заблокировал секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. У его сына Дмитрия, который руководит Минсельхозом, были достаточно натянутые отношения с Гордеевым.

Помимо места вице-спикера, кандидатура Гордеева рассматривается на пост губернатора Белгородской области, которой с 1993 года бессменно руководит Евгений Савченко — единственный усидевший в кресле губернатор-тяжеловес эпохи Бориса Ельцина, в последний раз избранный руководителем региона в 2017 году. Для Савченко этот срок в любом случае последний: главы регионов не могут избираться более двух раз подряд с момента возвращения выборов в 2012 году.

Белгородская область считается одним из самых передовых аграрных регионов России, поэтому назначение ее главой бывшего вице-премьера по сельскому хозяйству, к тому уже руководившего таким же аграрным субъектом, Воронежской областью, выглядит логично. «Тяжеловеса Савченко сменил бы такой же тяжеловес Гордеев», — объясняет логику источник «Медузы», близкий к Кремлю. Однако вариант с назначением Алексея Гордеева в Белгород сейчас маловероятен — на эту должность рассматриваются более молодые кандидаты.

Источник: https://meduza.io/feature/2020/02/06/vitse-premier-pravitelstva-medvedeva-aleksey-gordeev-pereydet-na-rabotu-v-dumu-on-stanet-vitse-spikerom?utm_source=website&utm_medium=push&utm_campaign=browser_news