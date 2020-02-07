В Совете ТОС «Мацеста» под председательством С.Г. Робилко прошло экстренное заседание

/Общество/

6 февраля 2020 года в Совете ТОС «Мацеста» под председательством заместителя главы администрации г. Сочи С. Робилко прошло экстренное заседание, в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией в многоквартирном жилом доме по ул. Видовая, д. 33.

В заседании приняли участие глава администрации Хостинского района П. Клопотовский, депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 6 «Бытхинский», член ВПП «Единая Россия» Р. Цырульник, представители всех профильных служб и управлений администрации города Сочи.

Как рассказал Р. Цырульник, — «В связи с обильными залповыми осадками, выпавшими накануне, дом сегодня ещё больше дал трещину и находиться в нём стало опасно. Судя по прогнозу, мы можем говорить только об ухудшении погодных условий. После проведенной работы с жителями, мы нашли взаимопонимание по сложившейся ситуации и буквально сейчас начнется процесс по их переселению во временное благоустроенное жилье, предоставленное администрацией города. В помещении Совета ТОС «Мацеста» по адресу: ул. Мацестинская, д. 7, организован штаб по приёму обращений от жителей дома, — заявил депутат Городского Собрания Сочи Родион Цырульник.

В ближайшее время со всеми собственниками жилья будут проведены встречи с целью определения дальнейшей судьбы. Собственникам квартир предложат на выбор два варианта — либо новое жилье, либо денежная компенсация за утраченное имущество.

Источник: http://gazdep.ru/2020/02/06/%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb/