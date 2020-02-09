В течение года в многоквартирных домах Новороссийска обновят 126 лифтов

/Общество/

В Новороссийске на 2020 год запланировано отремонтировать 126 лифтов в 50 многоквартирных домах.

Уже с 10 февраля начнутся работы по замене лифтов в четырех МКД, где предстоит заменить 10 лифтов.

Будут заменены 4 лифта в доме по улице Видова ,58, 1 лифт на Набережной, 53-А, 2 лифта в селе Цемдолина по улице Свободы 30-А, 3 лифта в доме № 23 по улице Титана в поселке Верхнебаканском.

Работы будут проводиться в течение трех месяцев.

Региональным оператором определена подрядная организация с помощью электронных торгов, который полностью соответствует всем требованиям, и в первую очередь состоит в Реестре квалифицированных подрядных организаций, который ведет департамент строительства края.

Источник: пресс-служба администрации