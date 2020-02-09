РЕН ТВ стал лидером дневного эфира

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В январе 2020 года канал оказался самым популярным в «дейтайме».

РЕН ТВ показал рост аудитории в рабочие дни и занял 1 место в дневном и утреннем эфире среди всех вещателей. Средняя доля телесмотрения с 8:30 до 16:00 в целевой группе «Все 25-54» достигла 8,4%. По сравнению с декабрём, РЕН ТВ нарастил аудиторию дневных слотов на 14%, переместившись с третьего места.

В число проектов телеканала, принёсших ему первую строчку рейтинга, вошли информационные и познавательные программы собственного производства.

Утренний выпуск новостей в 8:30, «Экстренный вызов» в 12:00 и «Новости» в 12:30 прошли со средней долей 8,9% среди зрителей в возрасте 25-54 лет. Аналогичный показатель – у документальных фильмов с 9:00 до 11:00. Новый сезон экстремального проекта «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым собрал у экранов 8,4% аудитории. Доля программы «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным составила 8,3%. Проект «Невероятно интересные истории» популярного блогера Сергея Доли посмотрело 8,2% аудитории.

Екатерина Чиченина

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям