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Волонтеры рассказали, как  ветераны потратят выплату к юбилею победы

Ветераны Великой Отечественной войны планируют потратить выплату, которую им пообещал Владимир Путин, на улучшение жилищный условий и помощь детям и близким. Об этом рассказала руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Ранее президент России анонсировал единовременную выплату для всех ветеранов Великой Отечественной войны. Владимир Путин подписал указ об этой субсидии к празднованию 75-летия Победы.

"Ветераны Великой Отечественной войны благодарны президенту России за выплаты к 75-летию Победы. Они поделились с волонтерами желаниями, на которые потратят выделенные средства: в первую очередь, это благоустройство своего дома. Также многие ветераны хотят помочь детям и близким", - отметила Ольга Амельченкова.

Сумма выплаты составит 75 тысяч рублей для ветеранов войны и 50 тысяч для тружеников тыла. На эту выплату планируют потратить почти 60 миллиардов рублей.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Общество

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