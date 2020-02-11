Минэкономразвития хочет внести в закон о туристской деятельности 13 видов туризма

В частности, самодеятельный туризм трактуется в документе, как поездка, организуемая туристами самостоятельно. Активный туризм – туризм в природной среде с активными способами передвижения, для которых требуются специальная физическая подготовка и владение определенными навыками и умениями, в том числе по использованию снаряжения и средств передвижения. Экологический туризм направлен на ознакомление с природными комплексами и объектами, естественными экологическими системами, объектами природного наследия, объектами растительного и животного мира. Промышленный туризм ? туризм, включающий в себя посещение промышленных и производственных объектов и территорий, направленный на ознакомление с процессами производства. Часть этих определений есть и в существующем законопроекте, часть вводится впервые.

"Классификация отдельных основных видов туризма, а также порядок осуществления деятельности по организации отдельных основных видов туризма устанавливаются правительством РФ", — говорится в документе.

Приоритетными направлениями для поддержки и госрегулирования в законопроекте выбраны внутренний, въездной, социальный, детский, экологический, сельский и самодеятельный туризм.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, законопроекту требуется дополнительная оценка и согласование с турбизнесом.

"Как отмечают эксперты туротрасли, законопроект не проходил согласование с турбизнесом, поэтому имеет ряд нестыковок. Поправки не классифицируют виды туризма, поскольку термины определены по разным признакам. Например, некоторые виды трактуются через признак средства передвижения, другие – по категориям клиентов или даже способу финансирования", — пояснила она.

Как отметила Тюрина, федеральный закон не может охватить все термины, существующие в туризме. Некоторые представители туротрасли уже предлагали Минэкономразвития и Ростуризму разработать ГОСТ по терминологии того или иного вида туризма, поскольку уверены, что заинтересованные лица начинают добровольно использовать требования и определения этого документа.

Депутат Госдумы от Краснодарского края Владимир Синяговский прокомментировал данную инициативу: " В Краснодарском крае получили свое развитие практически все виды туризма. И мы примем самое активное участие в обсуждении и доработки представленного Правительством документа. Хотелось бы внести и дополнения в него. В частности, рассмотреть возможность ввести новое направление - патриотический туризм".