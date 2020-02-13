Снизить финансовую нагрузку на молодых родителей поможет льготная ипотека

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Министерством финансов Российской Федерации реализуется программа по предоставлению субсидий на ипотеку для молодых семей с детьми под 6% в годовых и ниже.

Правом воспользоваться данной формой поддержки имеет каждая российская семья при появлении на свет второго и последующих детей. Важно, чтобы рождение детей попадало на период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. Дети, рожденные до 2018 года не попадают под действие программы.

Кроме того, ипотеку под 6% может взять семья с одним ребенком, если у ребенка есть инвалидность. В данном случае требования по дате рождения меняются. Ребенок может быть рожден до 2018 года.

Договор на предоставление льготной ипотеки необходимо заключить до 1 марта 2023 года.

Семьи с тремя и более детьми имеют право на полное или частичное погашение задолженности по ипотечному кредиту в размере не более 450 тыс. рублей. Здесь важно, чтобы третий и последующие дети появились в семье в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 г.

Более подробную информацию Вы можете получить в отделе по развитию промышленности управления экономического развития (тел.: 8(8617)646-221; эл.почта: noveconom@mail.ru).

Источник: Пресс-служба Администрации МО город Новороссийск