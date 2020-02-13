В 2020 году банк непрофильных активов «Траст» планирует продать недвижимость компании «Стивилон» в Геленджике

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В 2020 году банк непрофильных активов «Траст» планирует продать 20 объектов недвижимости на сумму 8,1 млрд рублей и 4 компании на сумму 6,3 млрд рублей.

Банк непрофильных активов «Траст» рассчитывает реализовать в 2020 году 20 объектов недвижимости. Среди них объекты в Москве (офисное здание в Ветошном переулке, бизнес-центр Dominon Tower на Шарикоподшипниковской улице, торговый комплекс на проспекте Вернадского, административное здание на ул. Маршала Бирюзова, многоуровневый паркинг на улице Ильинке), в Воронежской области (склад класса «А» СИАЛ) и площадку под девелопмент в Геленджике (Стивилон). Доход от продажи недвижимости в 2020 году, по прогнозу, составит 8,1 млрд рублей.

Всего в портфеле банка непрофильных активов находится 42 крупных объекта недвижимого имущества. Это складская, офисная и торговая недвижимость, а также земельные участки.

«В прошлом году мы выручили от продажи объектов недвижимости 11 млрд рублей. Общая оценка портфеля недвижимости на балансе банка составляет 26 млрд рублей. Большая часть портфеля сконцентрирована в Москве и в Московской области, но также есть объекты еще в 20 регионах РФ», — прокомментировал президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.

Банк также подготовил к продаже 4 компании. Это предприятие по производству металлизированных материалов: бумаги, картона, пленок (Московская область), предприятие по производству и обслуживанию холодильных шкафов (Ленинградская область), официальный дилер по продаже и обслуживанию автомобилей КИА (Московская область), предприятие по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) торговой марки Ek?pet (Калининградская область). Прогноз банка, что продажа этих активов принесет recovery в размере 6,3 млрд рублей.

«Мы планируем продать эти четыре актива, но все будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Предприятия продаются сложнее, чем недвижимость, так как потенциальных покупателей меньше, а структурировать сделки сложнее. Тем не менее по всем четырем предприятиям ведется финализация процесса подготовки продажи», — отметил Александр Соколов.

Банк непрофильных активов (Банк «Траст» (ПАО)) — российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Центрального банка Российской Федерации по оздоровлению банковской системы. Основан в июле 2018 года на базе Банка «Траст» (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Деятельность банка направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене. Реализация этих активов позволит компенсировать государству затраты на проведение санаций крупнейших банков.