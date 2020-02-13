Взаимодействие контролирующего органа с подконтрольными субъектами – залог успеха профилактических мероприятий
Профилактическая работа имеет первостепенное значение в деятельности контрольно-надзорных органов и является неотъемлемой частью их текущей деятельности при осуществлении функции государственного контроля (надзора).
Приоритетным направлением профилактической деятельности контрольно-надзорных органов является создание условий и стимулов для правомерного поведения подконтрольных субъектов. В том числе одним из мероприятий создания профилактической деятельности является предупреждение административных правонарушений.
Так специалистами Южного межрегионального Управления Россельхознадзора с начала 2020 года было выдано 14 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки.
В большинстве случаев причинами выдачи предостережений стала полученная Управлением информация о допущенных подконтрольными субъектами нарушениях, которые носили незначительный характер и не влекли за собой угрозы жизни и здоровью потребителей зерновой продукции.
Южное межрегиональное Управление Россельхознадзора напоминает всем подконтрольным субъектам о неукоснительном исполнении требований законодательства в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.
Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора