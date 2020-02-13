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Взаимодействие контролирующего органа с подконтрольными субъектами – залог успеха профилактических мероприятий

Профилактическая работа имеет первостепенное значение в деятельности контрольно-надзорных органов и является неотъемлемой частью их текущей деятельности при осуществлении функции государственного контроля (надзора).

Приоритетным направлением профилактической деятельности контрольно-надзорных органов является создание условий и стимулов для правомерного поведения подконтрольных субъектов. В том числе одним из мероприятий создания профилактической деятельности является предупреждение административных правонарушений.

Так специалистами Южного межрегионального Управления Россельхознадзора с начала 2020 года было выдано 14 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки.

В большинстве случаев причинами выдачи предостережений стала полученная Управлением информация о допущенных подконтрольными субъектами нарушениях, которые носили незначительный характер и не влекли за собой угрозы жизни и здоровью потребителей зерновой продукции.

Южное межрегиональное Управление Россельхознадзора напоминает всем подконтрольным субъектам о неукоснительном исполнении требований законодательства в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

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Категория: Новости / Общество

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