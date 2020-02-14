Внимание! Калифорнийская щитовка - карантинный объект!

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Калифорнийская щитовка – является одним из опасных вредителей многих плодовых, ягодных, декоративных и лесных лиственных пород; наибольший вред наносит яблоне, груше и сливе.

Распространена на многих континентах мира: в Европе, Африке, Австралии, Северной Америке, Океании. Родиной калифорнийской щитовки является Восточная Азия, в том числе Дальний Восток России и приморские районы Сибири.

Калифорнийская щитовка – мелкое насекомое, покрытое сверху круглым тёмно-серым щитком размером до 2 мм. Тело самки под щитком округлое, лимонно-жёлтого цвета. Ноги, крылья и глаза не развиты. Щиток самца удлинённый, длина до 1мм, ширина до 0,6 мм. Взрослый самец оранжевого цвета, имеет крылья, усики, глаза, и три пары ног, ротовые органы не развиты. Зимует калифорнийская щитовка преимущественно в стадии личинки первого возраста под щитком на коре стволов и ветвей.

На Кубани скоро наступит весна, в пору набухания почек, личинки пробуждаются и начинают питаться. Развитие от личинок до взрослых самок происходит в течение 50-60 дней. Самки живородящие, каждая отрождает от 50 до 400 живых личинок. Отродившиеся личинки - бродяжки расползаются по стволам, ветвям, плодам, листьям; вонзая хоботки в кору, присасываются к растениям, становятся неподвижными и покрываются сверху щитком.

Приближается период, когда можно определить наличие перезимовавших личинок. Численность вредителя Вам помогут определить в аккредитованных по карантину растений лабораториях Краснодарского края.

Специалисты Россельхознадзора настоятельно рекомендуют приобретать посадочный материал плодовых и декоративных культур только в торговых точках, специализирующихся на производстве и продаже посадочного материала и постоянно проходящих фитосанитарный контроль. Нельзя приобретать посадочный материал на стихийных рынках, не имеющий документов о фитосанитарном состоянии. Здоровый посадочный материал и своевременное опрыскивание сада от вредителя – это залог богатого урожая.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора