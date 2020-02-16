Жители Белореченска записали видеообращение к Владимиру Путину с требованием прекратить свозить мусор из других городов на полигон

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Видно, что люди возмущены постоянной вонью, болезнями детей и полным отсутствием доверия к местной власти.

Работа Вениамина Кондратьева по решению проблемы с белореченским полигоном свелась к фразе про Мамаев курган и хамству жителям. Больше никаких изменений не произошло. Губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор края показали, что они не смогут решить проблему жителей. Теперь у них одна надежда - на Владимира Путина. Или на "Первый канал", который, вслед за краснодарским общежитием, заинтересовался белореченской свалкой.

Источник: Телеграм-канал Кубанский бес