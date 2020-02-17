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Гордон: протоиерея Смирнова может ждать 282 статья за слова о "проститутках"

За высказывание о "бесплатных проститутках", которые живут в гражданском браке, надо наказать не протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова, а гражданина Смирнова.

Такое мнение высказала в интервью радио Sputnik телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон. Она уже направила обращение в Следственный комитет России с просьбой проверить слова представителя церкви.

Протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов попал в центр скандала из-за своего агрессивного высказывания. Ранее он сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками", что вызвало негативную реакцию. За слова Смирнова уже извинился глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, но этого оказалась мало.

Екатерина Гордон в интервью радио Sputnik призвала проверить, не подпадает ли заявление Смирнова под 282 статью УК РФ ("возбуждение ненависти либо вражды").  "Я считаю, что мы живем в светском государстве, и нет никаких дополнительных опций и возможностей у представителей церкви. Для меня это не протоиерей Смирнов, а гражданин Смирнов, который позволил себе оскорбительно высказывание к группе лиц. Я считаю, что гражданин Смирнов должен за это ответить по всей строгости закона от административной ответственности до уголовной по статье 282", – сказала Екатерина Гордон.   

Источник: МИА «Россия сегодня»

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Категория: Новости / Общество

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