В Общественной палате оценили идею поддержки многодетных отцов

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Экономическое стимулирование занятости многодетных отцов и матерей за счет налогообложения – очень перспективная мера, рассказал в интервью зампредседателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

О дополнительных мерах поддержки работающих многодетных отцов ранее заявил СМИ замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев. Например, он предложил освободить "многодетных неразведенных отцов" от части налогов и ввести для них льготы на работе.

По мнению Малофеева, работодатель должен отдавать предпочтение такому кандидату. "Очень важно поддержать отцов, потому что 40% многодетных мам уже не работают, а воспитывают детей.

Основная экономическая нагрузка ложится на отца, как на кормильца. В то же время нужно поддержать и работающих мам, потому что мамы могут работать, например, воспитателями семейных детских садов. В этом случае льготы по подоходному налогу могут стимулировать мам искать разные способы работы и повышать экономическое благосостояние своей семьи. Сама тема экономического стимулирования занятости за счет налогообложения – очень перспективная.

Во многих странах существует семейное налогообложение. У нас семейные налоговые вычеты не играют той роли, которую могли бы играть для повышения дохода семей, имеющих большое количество детей. Эту ситуацию надо исправлять", – рассказал Сергей Рыбальченко

Источник: МИА «Россия сегодня»