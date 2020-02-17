У банков появится больше оснований для блокировки счетов

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Банки сегодня достаточно трепетно относятся к подозрительным операциям и на всякий случай их блокируют. Новый инструмент позволит ограничить обналичивание юридических серых схем, это не отразится на рядовых банковских клиентах, рассказал в интервью генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов.

Центробанк впервые за восемь лет планирует изменить критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут блокировать счета.

Например, предлагает не считать подозрительным, если клиент проводит операцию, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы. Или добавить в перечень сомнительных операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. "Не обойдется без сложностей, потому что каждая система требует настройки.

Центробанк вводит новый инструмент, ограничивающий обналичивание серых схем. Банки и сейчас достаточно трепетно относятся к подозрительным операциям, и на всякий случай блокируют их. Не счета, но сами операции блокируются. На рядовом банковском клиенте это не отразится. Это, как правило, касается схем, когда деньги переводят от юридического лица другому юридическому лицу, другое юридическое лицо – индивидуальному предпринимателю (ИП), и этот ИП со своего счета снимает значительные суммы. В таких случаях у банка возникают вопросы", – объяснил Павел Нефидов.

Источник: МИА «Россия сегодня»