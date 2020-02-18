Белореченскую воспитательную колонию УФСИН России по Краснодарскому краю посетили представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»

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Студенты Кубанского государственного медицинского университета провели занятие по санитарному просвещению несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в Белореченской воспитательной колонии, в рамках Федеральной программы «Вместе против ВИЧ».

В ходе занятия студенты медицинского университета, участвующие во Всероссийском общественном движении «Волонтеры-медики», продемонстрировали несовершеннолетним осужденным видеоролики о профилактике распространения Вич-инфекции. После просмотра роликов волонтеры пообщались с подростками, напомнили им о необходимости ведения здорового образа жизни и ответили на вопросы, касающиеся путей передачи Вич-инфекции, принципов терапии заболевания и необходимости моральной поддержки Вич-инфицированных. Кроме того, студенты-медики рассказали воспитанникам о качествах, которыми должен обладать участник волонтерского движения. Это прежде всего отзывчивость, бескорыстие, чуткость, готовность в любую минуту, невзирая на обстоятельства, прийти на помощь.

Источник: Пресс-служба УФСИН России