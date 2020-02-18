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Торжественные вручения юбилейных медалей «75 лет Победы»

Победа потребовала огромных жертв и сил нашего народа, беспримерного героизма и доблести фронтовиков, самоотверженности, самоотдачи тружеников тыла. Никогда из памяти жителей нашей страны не исчезнут гордость за Великую Победу и память о страшной цене, которую за нее заплатили.
 Имя каждого ветерана, труженика тыла, каждого участника тех страшных событий навсегда вписаны в мировую историю. 17 февраля в библиотеке-филиале №8 прошли торжественные вручения юбилейных медалей ветеранам к 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Поздравила ветеранов ВОв и вручила юбилейные медали заместитель главы по социальным вопросам Терземан Светлана Николаевна и заместитель председателя районного Совета ветеранов Горнасталь Владимир Иванович. Представители администрации подарили гвоздики ветеранам, поздравив их с юбилейной датой. А народный ансамбль «Черноморочка» под руководством Натальи Лысенко радовали присутствующих своими великолепными голосами и песнями и даже немного танцами для ветеранов войны.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Общество

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