Нет "белой" зарплаты – нет кредита? В ОНФ оценили инициативу ЦБ

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Законопроект, который запретит россиянам с "серой" зарплатой брать кредиты, может загнать людей к нелегальным ростовщикам со всеми неприятными последствиями.

Такое мнение высказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева. В Госдуму уже внесли документ, который может разрешить банкам использовать данные налоговой службы для проверки платежеспособности клиента. Этот законопроект на обсуждение депутатам передали из Центробанка. Если документ примут без изменений, то он может отрезать от легальных кредитов россиян, получающих деньги в конвертах, считает Евгения Лазарева. В интервью радио Sputnik она заявила, что подобное решение вызовет социальное напряжение в обществе. "Самый большой риск в том, что, если таких людей лишать возможности кредитоваться, то они пойдут к нелегальным кредиторам. Они будут брать деньги там, и начнется самое страшное, что только может быть. Мне кажется, что нам надо больше способствовать росту доходов населения. Пока у этого решения много социальных рисков. Если делать все правильно, то сначала надо оградить человека от рисков, а потом принимать подобные решения", - уверена эксперт.

Источник: МИА «Россия сегодня»