В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция перед боем Харитонова и Родригеса

/Общество/

20 февраля в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция с участием известных бойцов – ветерана смешанных единоборств с 20-летним стажем Сергея Харитонова и бывшего бойца UFC Фернандо Родригеса.

Уже 23 февраля они сразятся на ринге за звание чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии WTKF. Зрелищную битву в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Участники пресс-конференции:

? Сергей Харитонов, российский боец смешанных единоборств

? Фернандо Родригес, бразильский боец смешанных единоборств

? Владимир Хрюнов, промоутер, президент WTKF

За 3 дня до поединка организаторы и бойцы ответят на вопросы представителей СМИ. Также в рамках пресс-конференции спортсмены проведут дуэль взглядов.

Правила боя Харитонова и Родригеса будут отличаться от традиционных правил ММА: бой проходит в стойке, в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд. Формула поединка — три раунда по три минуты. Прямая трансляция из Белоруссии начнётся в 23:00 на РЕН ТВ.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям