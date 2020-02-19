Геленджикские пляжи станут ещё доступнее!

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В рамках муниципальной программы «Доступная среда» к началу курортного сезона 2020 будет усовершенствована инфраструктура пляжей. Речь идёт, в частности, о комфортном пребывании на пляжах курорта маломобильных групп граждан.

Представители управлений курортами, ЖКХ и социальной защиты уже проинспектировали 3 пляжа на предмет качественных, а самое главное, соответствующих требованиям и нормам, улучшений. Это и высота всевозможных порожков для беспрепятственного движения каталок, и специальные раздевалки с поручнями и увеличенной внутренней площадью, и пандусы, и настилы, которые доходят до самой кромки воды и вообще ведут ко ВСЕМ объектам инфраструктуры пляжа и многое другое, что сделает пребывание и отдых на пляжах нашего курорта ещё более безопасным и комфортным для всех людей.

Гарантированно, конкретные изменения коснутся пляжей: «2К19», «Дельфин» и Центральный пляж села Дивноморское.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик