Прокурор Приморско-Ахтарского района принял участие в открытии «Детско-юношеской спортивной школы» г. Приморско-Ахтарска

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Прокурор Приморско-Ахтарского района принял участие в торжественной церемонии открытия здания «Детско-юношеской спортивной школы» г.Приморско-Ахтарска.

В мероприятии также участвовали вице-губернатор Игорь Галась, превая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева, глава района Максим Бондаренко. Образовательное учреждение осуществляет деятельность по 10 направлениям спорта, педагогический состав составляет 18 человек, школа способна принять 300 учеников. Кабинеты учреждения, спортивный зал и площадка оснащены необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. Строительство школы находилось на контроле прокуратуры Приморско-Ахтарского района.

Источник: Прокуратура Краснодарского края