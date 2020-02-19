В Новороссийске состоялась встреча начальника краевого главка с членами семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

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В Новороссийске начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-майор полиции Владимир Андреев встретился с членами семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, из городов Азово-Черноморского побережья, Абинского и Темрюкского

районов края.

В мероприятии приняли участие начальник УМВД России по городу Новороссийску полковник полиции Андрей Терёхин, председатель Краснодарской краевой ассоциации семей сотрудников правоохранительныхорганов, погибших при выполнении служебных обязанностей Ольга Солод, а также представители Управления по работе с личным составом краевого главка и муниципалитетов. Сегодня под опекой краевого главка и территориальных органов МВД России на районном уровне края находится 339 семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В своем обращении начальник ГУ МВД России генерал-майор полиции Владимир Андреев выразил слова благодарности семьям погибших, в которых, наперекор жизненным обстоятельствам, воспитывают детей в духе патриотизма и любви к Родине. Владимир Леонидович пожелал участникам встречи крепкого здоровья, жизненной стойкости и оптимизма, успехов во всех начинаниях. Руководитель краевого главка отметил, что в непосредственном общении с членами семей погибших сотрудников руководству Главного управления легче принимать оптимальные решения в вопросах их социальной защиты и поддержки. На мероприятии члены семей погибших сотрудников обсудили с представителями краевого главка вопросы о материальных выплатах, предусмотренных законодательством, об организации санаторно-курортного лечения, получения образования, трудоустройства и решения социально- бытовых вопросов. Встреча завершилась возложением цветов к Мемориалу памяти погибшим сотрудникам органов внутренних дел.

ФОТО АНАТОЛИЯ ПОЗДНЯКОВА.

Источник: Прокуратура Краснодарского края