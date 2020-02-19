/Общество/

В Центральной городской библиотеке им. Э. Э. Баллиона состоялся правовой час ко Дню молодого избирателя «Наш выбор - наше будущее»,

который был проведен сотрудниками отдела массовой работы и Публичного центра правовой информации. 18 февраля мероприятие посетили студенты новороссийского колледжа строительства и экономики.

В настоящее время правом голоса обладает каждый гражданин России возрастом от 18 лет и старше. С целью повышения грамотности и ответственности молодых людей и разъяснением их прав и свобод в РФ был учрежден День молодого избирателя. Праздник, который подарило демократическое государство. После приветственного слова, сотрудник отдела массовой работы предложила ребятам сыграть в информационно-правовую игру «Мы – молодые избиратели». Студентам предстояло изучить выборный процесс и расположить его этапы в правильном порядке, обсудить принципы избирательно права, рассмотреть жизненные ситуации, ответить на вопросы викторины. После тематической игры гости мероприятия посетили публичный центр правовой информации, где специалист отдела Назаренко Елена Алексеевна продемонстрировала присутствующим работу в юридической базе «Гарант» на примере поиска информации. Завершилось мероприятие диалогом, по итогам которого студенты пришли к выводу, что выборы – это одно из главных событий в жизни страны. И задача каждого в выборный день посетить избирательный участок по месту жительства.

Источник: ЦГБ им. Баллиона