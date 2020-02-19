/Общество/

Наш выбор - наше будущее

В Центральной городской библиотеке им. Э. Э. Баллиона состоялся правовой час ко Дню молодого избирателя «Наш выбор - наше будущее»,
который был проведен сотрудниками отдела массовой работы и Публичного центра правовой информации. 18 февраля мероприятие посетили студенты новороссийского колледжа строительства и экономики.
В настоящее время правом голоса обладает каждый гражданин России возрастом от 18 лет и старше. С целью повышения грамотности и ответственности молодых людей и разъяснением их прав и свобод в РФ был учрежден День молодого избирателя. Праздник, который подарило демократическое государство. После приветственного слова, сотрудник отдела массовой работы предложила ребятам сыграть в информационно-правовую игру «Мы – молодые избиратели». Студентам предстояло изучить выборный процесс и расположить его этапы в правильном порядке, обсудить принципы избирательно права, рассмотреть жизненные ситуации, ответить на вопросы викторины. После тематической игры гости мероприятия посетили публичный центр правовой информации, где специалист отдела Назаренко Елена Алексеевна продемонстрировала присутствующим работу в юридической базе «Гарант» на примере поиска информации. Завершилось мероприятие диалогом, по итогам которого студенты пришли к выводу, что выборы – это одно из главных событий в жизни страны. И задача каждого в выборный день посетить избирательный участок по месту жительства.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

Просмотров: 89 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Наш выбор - наше будущее

Спасатели деблокировали из автомобиля водителя, погибшего в ДТП

В МОТБ УФСИН России по Краснодарскому краю пресекли попытку доставки в учреждение наркотиков в упаковке с чаем

В Новороссийске состоялась встреча начальника краевого главка с членами семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

Прокурор Приморско-Ахтарского района принял участие в открытии «Детско-юношеской спортивной школы» г. Приморско-Ахтарска

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!