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Новороссийские полицейские – кинологи встретились со школьниками

В преддверии празднования Дня Защитника Отечества полицейские  рассказали ребятам о своей профессии и напомнили о правилах безопасного поведения на улицах и в общественном транспорте.

В преддверии празднования Дня Защитника Отечества сотрудники кинологического подразделения Управления МВД России по городу Новороссийску встретились с учащимися сельской школы, рассказали ребятам о своей профессии и напомнили о правилах безопасного поведения на улицах и в общественном транспорте.

Полицейские со служебной собакой продемонстрировали школьникам профессиональное мастерство. Немецкая овчарка по кличке Калина показала свое умение быстро находить спрятанные предметы и задерживать нарушителя.

Правоохранители провели для ребят познавательный исторический экскурс и рассказали о неоценимой помощи, которую оказали специально обученные собаки в борьбе с немецко – фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Школьники узнали, что в военное время четвероногие помощники подразделялись по направлениям деятельности. Были  собаки – связисты, которые доставляли  боевые донесения и протягивали провода, собаки – диверсанты подрывали вражеские танки, хвостатые саперы разминировали территории, а собаки – санитары помогали медикам вывозить с поля боя тяжелораненных бойцов Красной армии. Помимо этого сторожевые собаки работали в засадах, несли службу по охране важных объектов и в карауле.

В завершении встречи ребята поделились своими впечатлениями, задавали вопросы и сделали фотографии на память.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Общество

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