Остров, вино и гаджеты: что подарить на 23 февраля?

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Подарок мужчине на 23 февраля зависит от доходности и фантазии барышни, рассказал в интервью радио Sputnik MBA, практикующий специалист по маркетингу, брендингу и рекламе Сергей Краснов.

"Самый экзотический подарок, про который я слышал, – это поездка на две недели одному на остров в Таиланде. Мы привыкли, что алкоголь – популярный подарок, особенно крепкий. Но все меняется, и очень много подарков связаны с хорошим качественным вином. Люди разбираются и с радостью принимают. Мужчины – техноманы, поэтому в хитах всегда гаджеты. Это может быть что-то, связанное с улучшением функционала, например, видеорегистратор в машину. Бывают хитрые подарки, чтобы провести время вместе – билеты в театр, в кино", – рассказал Сергей Краснов. По словам эксперта, в России, кроме Дня защитника Отечества, появился еще один мужской праздник – День отца. В последние годы в этот День все больше мужчин также получают подарки.

Источник: МИА «Россия сегодня»