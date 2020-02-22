Кому досталась легендарная "Мелодия"?

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Компания "Формакс" в результате аукциона приобрела у Росимущества 100% акций фирмы Мелодия" за 329,6 млн. рублей. "Мелодия" – крупнейший владелец аудиоархива страны.

Мы не сомневаемся, что каталог "Мелодии", который насчитывает более 240 тысяч записей, будет сохранен и интегрирован в бизнес-модель нового владельца, рассказала в интервью радио Sputnik пиар-директор фирмы "Мелодия" Карина Абрамян. "Для нас важно, что смена акционера не помешает “Мелодии” продолжить работу по оцифровке архива, изданию музыкальных альбомов, пополнению и сохранению своей уникальной фонотеки", – рассказала Карина Абрамян. Наша основная цель – чтобы записи сохранились и были до конца оцифрованы, добавила пиар-директор фирмы "Мелодия". "На сегодняшний момент оцифровано не более 80% фонотеки, это долгий процесс, какие-то пластинки в более хорошем состоянии, какие-то требуют реставрации. Когда режиссеры начинают работать, не знают, сколько времени займет оцифровка. Доступность есть, доступность будет, новый акционер – из музыкальной сферы", – добавила Карина Абрамян. Всесоюзная фирма граммофонных пластинок "Мелодия" основана в 1964 году. До начала 1990-х годов "Мелодия" была единственной звукозаписывающей компанией в стране. "Формакс" – крупнейшая российская аудиобрендинговая компания, создатель программного обеспечения, которое позволяет обеспечить доступ к базе с тысячами легальных музыкальных треков и сделать фоновую музыку эффективным инструментом для развития бизнеса.

Источник: МИА «Россия сегодня»