Поправки в Конституцию следуют по расписанию

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Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять поправки в главы 4 и 6 Конституции Российской Федерации, посвященные президенту и правительству.

По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, всего на сегодняшний день поступило 262 поправки. В главы 4 и 6 – 67 поправок. Поправки были подготовлены на основании предложений членов рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

К основным можно отнести следующие. Так, в статье 80 предлагается установить, что президент РФ обеспечивает гражданский мир и согласие в стране. Статью 83 предлагается дополнить положением о том, президент осуществляет общее руководство правительством. Кроме того, в статье 83 предлагается уточнить полномочия Совета Безопасности, который возглавляет президент. Указывается, что президент формирует Совет Безопасности в целях содействия главе государства в осуществлении полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечения гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.

Помимо этого в статье 83 уточняется, что целью формирования администрации президента является обеспечение осуществления главой государства его полномочий. В новой статье 92.1 предлагается закрепить, что президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Указывается, что бывший президент может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности. В статье 113 главы 6 предложино закрепить норму о том, что председатель правительства несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий. В главе 6 появилось дополнительное основание для роспуска Госдумы: сейчас подобный механизм возможен после троекратного отклонения Госдумой кандидатуры премьер-министра или выражения ему недоверия.

Поправки предлагают, что поводом для роспуска может стать отклонение депутатами более трети кандидатур вице-премьеров и министров. Но, как пояснил Крашенинников, если по действующему Основному закону после третьего отказа президент обязан распустить Госдуму, то после принятия поправок он будет лишь вправе, но не обязан это делать. Сергей Иванов (ЛДПР) заметил, что не понимает, почему Конституцию хотят превратить в книгу. Оппозиционные партии выразили опасение, что поправки в результате лишь усилят положение президента. Но их предложения были отклонены.

Так, не прошла поправка Дениса Парфенова (КПРФ), который предлагал, чтобы занятие одним и тем же лицом поста президента Российской Федерации более двух сроков не допускалось ни по каким основаниям, в том числе в связи с изменением закона. По словам Иванова, принятие поправок в итоге может привести к обнулению президентских сроков.

Впрочем, Крашенинников успокоил, что никакого обнуления не происходит. По его словам, если человек уже пробыл на посту президента два срока, он не сможет, наверное, даже стать кандидатом в президенты. По его словам, у экс-президента Дмитрия Медведева есть право еще раз баллотироваться на пост главы государства. «У него есть конституционная возможность, как у всех нас тут присутствующих. Только у нас есть право два раза, а у него один», - пояснил Крашенинников. Не прошло и предложение коммунистов, чтобы требования, предъявляемые к кандидату на должность президента РФ (касающиеся запрета наличия денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ), распространялись также на «его супругу (супруга) и несовершеннолетних детей».

По словам Владимира Синяговского («Единая Россия»), предполагаемые поправки в Конституцию не затрагивают ее базовых основ, но с учетом того, что поправки предполагают существенное изменение законодательной и судебной властей, президент посчитал необходимым провести всероссийское голосование по вопросам изменения Конституции. 27 февраля комитет Госдумы по госстроительтсву намерен обсудить процедуру всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Источник: https://wek.ru/popravki-v-konstituciyu-sleduyut-po-raspisaniyu