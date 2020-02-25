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Владимир Синяговский: "Мир без границ" встречает Анапа...

22 февраля в преддверии Дня защитника Отечества анапское представительство общественной организации Краснодарского края "Мир без границ" совместно с управлением физкультуры и спорта администрации Анапа провели соревнования по бочче для детей с ОВЗ.

Четвертый год проводится открытая спартакиада для спортсменов-паралимпицев по инициативе лидера "Мира без границ" депутата Государственной Думы РФ Владимира Синяговского. Но в первые в одном из муниципальных образований проходит отборочный тур перед первым этапом спартакиады Черноморского побережья. 

"Выражаем огромную признательность начальнику УФиС Анапы Викулову Игорю Владимировичу за помощь и Бибиков Алексею Витальевичу, члену Общественного Совета МО города-курорта Анапа, за организацию соревнований. Спасибо всем, надеюсь это только первый шаг в нашей совместной работе." - подвел итоги председатель совета организации Виталий Козырев.

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Категория: Новости / Общество

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