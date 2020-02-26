Эксперт рассказал о возможной угрозе от "умных колонок"

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Насколько безопасны наиболее "продвинутые" домашние девайсы ? например, "умные" колонки? На этот вопрос радио Sputnik ответил член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.

"Умные" колонки ? безусловно удобная вещь. Они умеют отвечать на голосовые команды, рассказывают о погоде и новостях и даже в состоянии подобрать музыку под настроение.В то же время разработчикам и производителям "умных" колонок, похоже, предстоит решить еще немало проблем, чтобы сделать свою продукцию не только удобной, но и безопасной для потребителей.

Так, СМИ сообщали, что некоторые умные колонки без команды пользователя вдруг начинали записывать окружающие звуки. Не очень приятно.На вопрос о том, насколько обоснованы опасения по этому поводу, ответил член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко."Любое воспроизводящее звук устройство может использоваться как микрофон. Тот же динамик "умной" колонки при определенных условиях будет работать микрофоном. Все звуки в помещении могут быть записаны. Про эту функцию вспоминают очень редко, но она есть. Поэтому любая "умная" вещь будет следить за тем, кто ей пользуется, если это заложено программой", – пояснил Александр Токаренко.

Эксперт отметил, что далеко не каждый пользователь сможет разобраться в тех скрытых функциях, которые есть в домашних устройствах.По его словам, специально введенная "кнопка для параноиков", которая вроде бы как отключает микрофон, тоже не идеальное средство для защиты персональных данных ? а желающие приобрести эти данные вполне могут найтись."Первые, кто может платить деньги за такие записи – это рекламщики. Таргетированная реклама – это наиболее быстро оборачиваемые деньги. Вторые платят спецслужбы. Третьи – преступники. Вопрос в том, кто из них будет платить за информацию. У всех троих есть деньги, есть возможности и есть желание", – считает специалист.

К сказанному экспертом можно лишь добавить, что если вы беспокоитесь о своей "цифровой безопасности", в любом случае при выборе девайса лучше обращать внимание на известные марки, сертифицированные для продажи в РФ.

Источник: МИА «Россия сегодня»