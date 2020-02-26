Владимир Синяговский: Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей

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С 1 января 2020 года увеличивается число регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими трех лет.

На такую поддержку вправе рассчитывать субъекты РФ, где коэффициент рождаемости не превышает 2, а также наблюдается естественная и миграционная убыль населения.

Эта мера входит в федеральный проект "Финансовая поддержка семей с детьми" нацпроекта "Демография". С 2020 года в перечень получающих такую поддержку включены 75 регионов, тогда как в 2019 году их было 62.

«Новые законодательные нормы позволят значительно удешевить процесс семейного строительства и реконструкции жилья, а так же создать правовую базу для реализации Ведь земельный участок уже закреплён за семьёй, а на собственно строительство используются средства мат.капитала. Я и мои коллеги по работе в парламенте, встречаясь в округах с жителями регионов, постоянно получаем многочисленные обращения граждан с просьбой расширение сферы применения материнского капитала. Особенно это касается направления строительства жилых домиков на садово-огородных участках. В чём суть проблемы? Сегодня семья на средства материнского капитала может купить жилое помещение на так называемых «шести сотках», а вот его строительство или реконструкция действующим законодательством не предусмотрена. Предлагаемый нам законопроект предоставляет семьям такую возможность. Почему это важно? Кроме того в законопроекте предлагается значительно упростить процедуру сбора документов и подачи заявление на использование средств материнского капитала в этом направлении», — прокомментировал Владимир Синяговский.