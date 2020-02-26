В Новороссийске социальному предпринимательству быть!

/Общество/

21 февраля Общественная организация Краснодарского края "Мир без границ" совместно с Новороссийским коворкинг-центром в малом зале Морского культурного центра провели семинар "Социальное предпринимательство. Что нужно знать, начиная свой бизнес в социальной сфере."

Спикером выступила руководитель Ресурсного центра развития социального предпринимательства в Краснодарском крае Аслаханова Жанна. Обсудили условия, особенности и проблемы вхождения в реестр социально ориентированных предприятий Краснодарского края. Возможности развития социальных НКО в новых условиях.

Лидер организации "Мир без границ" депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский приветствуя участников отметил, что сейчас как никогда актуальным является поддержка и развитие социального предпринимательства. Об этом говорил в Послании Президент России Владимир Путин. Это сегодня стало приоритетной задачей нового Правительства.

Источник: http://ookkmbg.ru/index.php/226-seminar-sotsialnoe-predprinimatelstvo