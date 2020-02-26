Жителей Туапсинского района приглашают принять участие в составлении плана праздничных мероприятий к 100-летию муниципалитета

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В наступившем году Туапсинский район отметит 100 лет со дня своего образования. От жителей муниципалитета принимаются предложения по празднованию юбилея.

Туапсинцам предлагают поделиться своими идеями о том, какие интересные, познавательные, запоминающиеся мероприятия можно приурочить к славной дате, а также, что хотелось бы включить в программу самого торжества, которое пройдет 30 мая. Предложения принимаются в комментариях социальной сети Instagram на странице tuapseregion: https://www.instagram.com/tuapseregion. Самые оригинальные и яркие из них будут внесены в план празднования.

Провести уже наметили конкурс на лучшее сочинение о районе, конкурс изобразительного искусства, спортивные турниры, спартакиаду поселений на Кубок главы муниципалитета, фестиваль искусств, интеллектуальный фестиваль-форум и другое.

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский отметил, что столетие района это очень важное событие для жителей, а организация праздничных мероприятий должна проходить совместно активом района и представителями муниципальной власти.