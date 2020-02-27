Краевая общественная организация получила президентский грант!

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Общественная организация Краснодарского края "Мир без границ", лидером которой является депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский, стала победителем конкурса Фонда президентских грантов с проектом "Школа гончарного искусства". Данный проект вошел в 100 лучших проектов в России и получил на реализацию более 700 тысяч рублей.

"Создание благоприятных условий для развития творческого потенциала у детей с ОВЗ - наша цель. Благодаря полученным средствам будет создана гончарная мастерская, а именно закуплено необходимое оборудование и материал для обучения и работы с детьми, имеющими инвалидность." - уточнил председатель совета организации, депутат городской думы Виталий Козырев.

Регулярные занятия с глиной будут способствовать реабилитационному эффекту, а также профессиональному овладению навыками гончарного мастерства. Они начнутся с 1 сентября.