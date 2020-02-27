Праздники в самом разгаре!

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ТРЦ Галерея Новосибирск уже вовсю дарит подарки. До 8 марта вас будут ждать много сюрпризов и развлечений.

Кто еще не сделал памятное фото? На 4-ом этаже ТРЦ расположилась фотозона. Все любители пофотографироваться смогут сделать не только классный кадр, но и принять участие в розыгрыше, выставив свое фото с хэштегом #ГалереяНовосибирск. Наберите больше всех лайков и уже 8 марта получите свой персональный подарок.

Пока дамы в темпе ищут, что подарить ко дню защитников отечества, мужская половина может расслабиться и не спеша приобрести подарки со скидкой.

Например, Л’Этуаль при покупке одного товара, дает второй в подарок. Можно за одну стоимость порадовать и вторую половину, и маму, или сестру.

Дамы, если ваш защитник долгое время проводит за компьютером, то в салоне Optilens вы найдете специальные очки со скидкой 15%. Нужный и с заботой о здоровье подарок, согласитесь?

Ну вот, когда все подарки куплены, можно их упаковать в красивую бумагу совершенно бесплатно. Достаточно только предъявить чек на сумму 2000 рублей. Стойка по упаковке подарков работает с 12 февраля по 8 марта (подробное расписание можете посмотреть на сайте «Галереи Новосибирск») и находится на 1-м этаже.

Так же напоминаем, что розыгрыш подарков продолжается. Все, что нужно сделать – совершить покупку на сумму от 2000 рублей, зарегистрировать чек через сайт или на стойке информации 1 этажа, получить купон участника и прийти на розыгрыш 8 марта 2020 года!

Подарков много не бывает. Приходите и убедитесь в этом сами!

Тамара Соболевская

Источник: предложи новость