По предложению прокуратуры края внесены изменения в законы Краснодарского края

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Изменениями, внесенными Федеральным законом от 02.12.2019 № 399-ФЗ Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», дополнено, что перечень медицинских организаций, оказывающих за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом порядок формирования указанного перечня устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ (ч.7.2 ст.34).

Федеральным законом от 02.12.2019 №418-ФЗ внесены изменения в статью 32 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», определяющую порядок отстранения от замещаемой должности гражданской службы.

Так, дополнено, что представитель нанимателя вправе отстранить от замещаемой должности гражданской службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего на период проведения служебной проверки в соответствиисо статьей 59 данного Федерального закона (п.3 ч.2 ст.32).

Установлено, что представитель нанимателя отстраняет от замещаемой должности гражданской службы (не допускает к исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего на весь период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от замещаемой должности гражданской службы (недопущения к исполнению должностных обязанностей) (исключено - по вине гражданского служащего).

Изменениями, внесенными Федеральным законом от 16.12.2019 №432-ФЗ в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», конкретизированы запреты, которые обязаны соблюдать осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления (ч.7 ст.40).

При этом предусмотрено, что указанные лица не вправе участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) в порядке, установленном законом субъекта.

Изменениями, внесенными Федеральным законом от 16.12.2019 №432-ФЗ в Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации», также установлено, что муниципальный служащий может участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации

Федеральным законом от 27.12.2019 №477-ФЗ (вступает в силу 01.07.2020) внесены изменения в Федеральный закон «О мелиорации земель» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования проведения агролесомелиорации.

Так, конкретизировано понятие мелиоративных мероприятий, уточнены полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в части проведения агролесомелиоративных мероприятий.

Дополнено, что мелиоративные защитные лесные насаждения - лесные насаждения естественного происхождения или искусственно созданные на землях сельскохозяйственного назначения или на землях, предназначенных для осуществления производства сельскохозяйственной продукции, в целях предотвращения деградации почв на пастбищах, эрозии почв и защиты от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения посредством использования климаторегулирующих, почвозащитных, противоэрозионных, водорегулирующих и иных полезных функций лесных насаждений в целях сохранения и повышения плодородия земель.

По результатам мониторинга изменений федерального законодательства прокуратурой края сообщено в Законодательное Собрание края об указанных изменениях, которые повлекли необходимость приведения в соответствие с ними законов края.

На состоявшейся сегодня сессии Законодательного Собрания края депутатами по предложению прокуратуры края приняты в 1-м чтении либо в целом законы края о внесении изменений в 11 законов края: «Об охране здоровья населения Краснодарского края»; «О местном самоуправлении в Краснодарском крае»; «О муниципальной службе в Краснодарском крае»; «О мелиорации»; «О государственной гражданской службе Краснодарского края» ; постановление Законодательного Собрания края «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Краснодарского края, государственными гражданскими служащими Краснодарского края, сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения государственными гражданскими служащими Краснодарского края ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению» и другие.

Кроме того, в связи с изменениями федерального законодательства признаны утратившими силу 3 закона края: «О виноградарстве и производстве продуктов переработки винограда в Краснодарском крае»; «О сохранении и воспроизводстве защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения»; «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, находящихся на территории Краснодарского края, и порядке включения указанных граждан в эти списки» а также отдельные положения Закона края «О содействии отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий путем привлечения их к участию в жилищно-строительных кооперативах на территории Краснодарского края».

При принятии Закона Краснодарского края о внесении изменений в Закон края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края государственными полномочиями Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края» депутатами учтено отрицательные заключение прокуратуры края на проект указанного Закона.

Источник: Прокуратура Краснодарского края