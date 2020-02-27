Славянская межрайонная прокуратура восстановила права ребенка-инвалида на социальную пенсию

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Славянская межрайонная прокуратура провела проверку по доводам обращения матери ребенка-инвалида по вопросу нарушения управлением Пенсионного Фонда в Славянском районе прав ее сына на получение социальной пенсии.

Установлено, что указанным учреждением нарушены права 10-летнего ребенка при установлении социальной пенсии, поскольку она назначена не с момента установления инвалидности по категории «ребенок-инвалид», а с момента предоставления сведений о регистрации по месту жительства.

В связи с выявленными нарушениями руководителю Управления внесено представление, по результатам рассмотрения которого права ребенка восстановлены, произведен перерасчет пенсии и осуществлена выплата с момента установления инвалидности.

Источник: Прокуратура Краснодарского края