Шоумен Грачев: "Я не так уж и похож на президента"

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Двойники вышли из моды. Президент России Владимир Путин от него давно отказался. А самый известный двойник президента шоумен Дмитрий Грачев в интервью радио Sputnik отказался от возможной замены президента.

Напомним, ранее Владимир Путин опроверг слухи о том, что у него могут быть двойники. По его словам, "он в этом не нуждается". Дмитрий Грачев заявил, что с удовольствием бы сыграл его в кино. «Я бы отказался быть двойником Путина. Во-первых, он сам сказал, что ему это не нужно. Во-вторых, я не так уж и похож на президента. Разве что актерское сходство, но точно не мимическое… Интереснее играть Владимира Владимировича на сцене, чем выполнять его настоящую работу. Хотя в кино я бы с удовольствием его сыграл», - сказал Грачев.

Источник: МИА «Россия сегодня»